Inciter le citoyen à investir dans les infrastructures

Le vice-Premier ministre Kris Peeters (CD&V) devrait faciliter la vie aux villes et communes qui souhaitent investir. Comment? En autorisant Belfius à créer un fonds d’investissement de "plusieurs centaines de millions d’euros", dans lequel les citoyens pourront également investir.

L’objectif est de permettre au fonds de racheter certaines infrastructures aux villes et communes et de permettre à ces dernières de les utiliser moyennant paiement. "Une sorte de ‘sale-and-lease-back’ donc, mais dans un sens positif" . "Avec le cash obtenu, les autorités locales pourront financer de nouveaux travaux d’infrastructure."

Relancer les investissements

"D’une part, les autorités locales pourront consacrer le cash obtenu au financement de nouveaux projets. D’autre part, d’ autres investissements pourront être envisagés via le fonds."

L’objectif est de libérer des capitaux supplémentaires pour les piscines, salles de sport, routes et autres travaux indispensables, comme la rénovation des tunnels bruxellois.

Autre avantage: d’après le projet, les investissements ainsi réalisés ne seront pas inscrits au budget de l’État , puisque l’investisseur sera le fonds et non pas l’État belge.

Ce projet n’est pas une première. Plus tôt ce mois-ci, on a appris que l’assureur AG, Synatom (le gestionnaire du fonds destiné à couvrir notamment le démantèlement des centrales nucléaires) et le gouvernement fédéral travaillaient à la mise en place d’un fonds d’infrastructure de 150 millions d’euros.