"Infrabel ne peut fermer aucune ligne, c'est dans la loi" (Bellot)

Un audit chiffre à 82 millions d’euros par an le montant des investissements nécessaires pour maintenir en bon état l’infrastructure ferroviaire en Belgique. Infrabel reçoit actuellement une dotation annuelle de près de 1 milliard d'euros. Mais selon un récent audit, le gestionnaire du réseau ferroviaire aura besoin chaque année, au cours des douze ans qui viennent, de 82 millions d'euros supplémentaires pour maintenir le réseau en bon état . Si le gouvernement fédéral plafonne le budget de 2020 à 2024 au niveau actuel, Infrabel ne pourra pas investir suffisamment dans l'entretien des voies ferrées, des caténaires et des installations de signalisation. Le gestionnaire du réseau menace de fermer en Wallonie de nombreuses petites lignes de chemin de fer (dont 12 en Wallonie), écrivons-nous dans L'Echo ce samedi.

Circulez, il n'y a rien à voir? "Tous les 4 ou 5 ans, nous faisons réaliser une étude indépendante sur l'état du réseau. Il est actuellement dans un état normal. Mais pour le maintenir, il faut évidemment continuer à entretenir les lignes". Et donc à investir. François Bellot rappelle que la dotation de la SNCB et d'Infrabel est de 13,7 milliards pour 5 ans et qu'en plus de cela le gouvernement sortant a débloqué un "milliard vertueux" destiné à des investissements stratégiques, la finalisation du RER notamment. Le ministre ajoute aussi que le l'intégration sur notre réseau du Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ECTS) sera prêt en 2023 et que le budget qui y est actuellement consacré sera donc disponible pour d'autres investissements.