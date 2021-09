Inutile de se précipiter pour une séance de psy à 11 euros

Le système de la santé mentale est en train de connaître une petite révolution. Ce 1er septembre marquait le démarrage de la réforme qui doit rendre les soins psychologiques beaucoup plus accessibles . En effet, un accord signé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami), le SPF Santé publique et le secteur de la Santé mentale doit permettre à chacun de bénéficier de consultations psychologiques au prix de 11 euros par séance .

Néanmoins, inutile de se précipiter pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui chez un psy . La réforme est bien actée, mais le système ne fonctionne pas encore . En effet, pour proposer des séances à 11 euros, les psychologues cliniciens et orthopédagogues doivent être conventionnés (la liste se trouve sur psy107.be ) auprès d'un réseau de santé mentale qui a signé la convention . Et c'est à ce niveau qu'il y a du retard . Sur les 32 réseaux de santé mentale que compte le pays, seuls quatre ont déjà signé.

Au cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, on espère que tout sera en ordre encore en ce mois de septembre .

Les psys seront revalorisés

La réforme doit aussi bénéficier aux prestataires de soins: le remboursement pour les psychologues cliniciens et orthopédagogues passera à 75 euros par séance individuelle, contre 45 euros auparavant, et de 326 à 400 euros pour les thérapies de groupe.

11 euros par séance

Concrètement, deux types de traitement sont concernés: les soins psychologiques de première ligne et les soins psychologiques spécialisés (de plus longue durée). Pour les premiers, de courte durée, les patients suivis dans le cadre du réseau "adulte" (à partir de 15 ans) pourront être remboursés d'un maximum annuel de huit séances individuelles ou de cinq thérapies de groupe. Les enfants et adolescents (jusqu'à 23 ans inclus) auront droit à dix séances individuelles ou huit en groupe.