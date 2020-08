"Je n'ai jamais eu l'intention de déformer la vérité" (Jan Jambon)

Le ministre-président flamand et ex-ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, a assuré samedi, devant la presse, qu'il n'avait jamais eu l'intention de déformer la vérité sur sa connaissance de l'affaire Chovanec (du nom de ce ressortissant slovaque mort en 2018 après une intervention musclée de la police à l'aéroport de Charleroi).

Il a ouvert la conférence de presse en exprimant ses plus sincères condoléances à la famille de Jozef Chovanec. Puis, il a parlé de la vidéo. " Ces images terribles ne sont apparues que cet été. Ce que l'on peut y voir défie toute imagination. Et c'était totalement neuf pour moi."

Après avoir vu ces images, Jan Jambon déclare qu'il a appelé les membres de son ancien cabinet. " Personne n'a fait le lien entre les images et les informations datant de février 2018. ''

Suite au visionnage de ces images, Jan Jambon a demandé des informations complémentaires ces derniers jours . "Le lundi 26 février 2018, l'ambassade de Slovaquie a demandé une réunion à propos des faits qui se sont produits le 23 février 2018. Nous avons alors demandé le rapport de police. Celui-ci n'évoque en aucun cas des erreurs flagrantes et ne fait pas mention de l'existence d'une vidéo. Par la suite, il y a eu une enquête judiciaire."

"Le 2 mars 2018, l'ambassadeur de Slovaquie a été reçu par deux de mes collaborateurs, alors que j'étais à l'étranger. Le 30 mai 2018, j'ai parlé brièvement à l'ambassadeur slovaque. Je ne me souviens pas de cette réunion. Je n'ai pas été en mesure de fournir des informations supplémentaires au cours de cette réunion et je n'ai pas été autorisé à le faire. L'affaire Chovanec était entièrement entre les mains du tribunal. Mon attention s'est alors tournée vers un attentat terroriste à Liège où trois personnes ont été tuées. Cela peut expliquer pourquoi je ne me souviens pas de cette conversation avec l'ambassadeur."