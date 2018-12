"Je ne conseillerais pas au Premier ministre de dire oui"

La Chambre a adopté une motion d'ordre proposant au Premier ministre qu'il présente son nouveau programme gouvernemental au plus tard mardi prochain à la suite de quoi le chef du gouvernement minoritaire déposerait une motion de confiance. La situation est compliquée...

Pour le gouvernement, l'accord qui avait été conclu en conférence des présidents de la Chambre de se limiter à un échange de vues avec le gouvernement a été "déchiré" avec le vote de cette motion d'ordre, signée par le chef de groupe PS Ahmed Laaouej, et cosignée par le sp.a, les écologistes le cdH et DéFI. Ces partis disposaient de suffisamment de voix pour la faire adopter, à partir du moment où la N-VA réclame également un vote de confiance du gouvernement. Les nationalistes ont d'ailleurs appuyé la motion. Du côté socialiste, on réfute avoir déchiré un accord qui n'a jamais exclu le dépôt de motions d'ordre.