Jean-Marc Nollet (Ecolo): "Sur le nucléaire, si certains veulent faire traîner, ce n'est pas un souci"

Jean-Marc Nollet, coprésident d’Ecolo, se dit serein: pour lui, tout est sur la table pour valider la sortie du nucléaire. Et si certains veulent faire traîner, la loi actuelle prévoit la sortie en 2025. "Donc ce n’est pas un souci."

Télétravail oblige, le coprésident d’Ecolo a choisi de nous accorder cette interview via Zoom. On attaque d’emblée sur le volet politique. On savait le MR fondamentalement opposé à la fermeture du nucléaire, le président de l’Open VLD exprime maintenant des craintes, et le PS n’est plus très clair. Les rapports de force ne seraient-ils pas en train de basculer? "Il faut maintenant qu’on puisse tous revenir à l’accord de gouvernement, répond Jean-Marc Nollet. Un rapport devait être remis en novembre, cela a été fait: il analyse notamment la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur les prix de l’électricité, et conclut qu’il n’y a pas de problème. Elia nous le dit, l’administration le confirme, et la Creg valide le travail d’Elia".

Pour lui, les choses sont "claires", et quand on lui demande malgré tout si Ecolo resterait dans un gouvernement qui voudrait prolonger deux réacteurs, il assure ne pas avoir à se poser ce genre de question – "Je suis serein, sur la base des faits et des éléments qui se trouvent dans les rapports, et fort aussi des déclarations du président du MR qui dit qu’il ne va pas provoquer de crise du gouvernement".

Au MR qui reproche à la ministre de l’Énergie de n’avoir analysé qu’un scénario, celui de la fermeture, le coprésident d’Ecolo répond que tout a été analysé, dans tous les sens, en long et en large.

Du temps pour trancher

Tout le monde est quand même d’accord pour dire qu’il y a un point très sensible, observe-t-on: l’absence de permis pour la nouvelle centrale de Vilvorde. "C’est effectivement un point d’attention, mais il y a une série de pistes qui font que nous sommes tout à fait à notre aise." À côté de l’option principale, la poursuite du projet, il y a au moins quatre autres pistes, souligne-t-il. "Au gouvernement à décider."

Mais peut-on sortir du nucléaire sans visibilité sur la centrale de Vilvorde ? Pour Jean-Marc Nollet, la réponse est oui. "Mais s’il faut encore prendre quelques jours ou quelques semaines, pas de problème pour nous, puisque la loi est claire, tant qu’elle n’est pas modifiée: la sortie du nucléaire est en 2025."

Sur les capacités de production qui doivent participer à l’enchère de 2024 pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il se montre confiant. Et quand on lui demande si lui, qui a bataillé pendant des années sur le risque de black-out suite aux déboires des centrales nucléaires, n’a vraiment pas de doutes sur la sécurité d’approvisionnement en cas de fermeture, il répond que ses doutes concernent le nucléaire. "Jusqu’en 2025, on fonctionnera avec de vieilles centrales nucléaires. Et plus les centrales vieillissent, plus les incidents risquent de se multiplier."

Moins d’usines à gaz

On passe à la question du CO2. Vu l’urgence climatique, la jeune génération ne risque-t-elle pas de lui reprocher de ne pas avoir prolongé deux réacteurs pour diminuer au maximum les émissions de CO2 ? "Il y a un devoir de pédagogie et d’information qui doit être fait par chacun, même si le président du MR s’emploie à utiliser des arguments malhonnêtes. Mais vous connaissez la réponse…", tacle-t-il.

On lui répond qu’on sait qu’il va parler du système européen d’échange de quotas d’émission (ETS), mais qu’on n’est pas sûrs que ce système soit vraiment étanche, et que si la tonne de CO2 devient trop rare, il y a un risque politique que les ambitions soient revues à la baisse. "Il peut y avoir des ajustements à la marge, mais on n’est pas en train d’augmenter les émissions de CO2, mais bien de les diminuer drastiquement. Les 11.000 entreprises actives dans la production d’électricité sont soumises au système ETS et doivent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 61% d’ici 2030. C’est une enveloppe fermée et décroissante. Alors forcément, quand des centrales à gaz dernier cri arriveront, elles chasseront les plus polluantes. Vous avez vu d’ailleurs que le nouveau gouvernement allemand a décidé d’accélérer sa sortie du charbon."

Jean-Marc Nollet rappelle que le programme électoral du MR prévoyait 9 centrales au gaz, et que tout le travail mené par Tinne Van der Straeten (Groen), comme un développement offshore plus important, le plan hydrogène, les interconnexions ou l’île énergétique, a permis de passer de 9 à 2.

Et le prix dans tout ça? Quels que soient les choix, les prévisions montrent que la différence de prix de l’électricité avec les pays voisins est amenée à augmenter. Ne faudrait-il pas avoir un discours vérité à ce sujet? Nollet botte en touche en renvoyant au coût de l’inaction climatique.

Quasi impossible

On en revient au nucléaire, et au fait qu’aucun des deux scénarios devant lesquels le gouvernement De Croo se trouve aujourd’hui n’est facile. Les Verts n’y ont-ils pas aussi une responsabilité? Quand ils ont arraché la sortie du nucléaire en 2003, n’auraient-ils pas dû prévoir le chemin pour y arriver? "En 2003, on avait 22 ans devant nous. Et trois mois plus tard, les Verts n’étaient plus au Fédéral. Puis pendant 18 ans, rien ou quasi n’a été fait. Et en un an, la ministre de l’Énergie a fait un sprint incroyable, et comblé tout le retard qui pouvait l’être!"

L’autre scénario, la prolongation du nucléaire, n’est pas facile non plus, selon le rapport déposé par la ministre sur la table du kern. "Il faudrait faire revalider tout le système du CRM, et lancer un nouvel appel, ce qui rend les choses quasi impossibles, assure Nollet. Quand on sait que la prolongation implique aussi une procédure de consultation des pays avoisinants, cela met les centrales nucléaires hors agenda! Mais il y a plus fort que cela. Qui est le partenaire industriel du MR pour une prolongation?"

On suggère que quand Engie clame qu’il n’est plus preneur, c’est peut-être une stratégie de négociation. "Si Bouchez a eu des signaux, qu’il les aligne, moi, je lis les déclarations officielles, et je vois qu’Engie a cessé de travailler à la prolongation."

Le co-président d’Écolo poursuit son attaque. "Et parlons de toutes ces pistes plus hallucinantes les unes que les autres. D’abord, Bouchez dit n’en avoir rien à faire de ce que pense Engie. Puis quelques jours plus tard, il veut faire un deal avec Engie sur les déchets nucléaires ! Ce qu’il propose, c’est de la folie! Cela peut coûter des milliards. Et puis après, il dit vouloir nationaliser une partie du nucléaire et le confier à EDF… mais c’est quoi ce système?"

La ministre de l’Énergie travaille à renforcer les provisions nucléaires, fait-on remarquer. Un scénario à l’allemande, où l’exploitant doit reverser quelques milliards avant de transférer le risque à l’État, est-il vraiment exclu? "Je n’y suis pas favorable, répond Nollet. Mais ce que je n’accepte pas, c’est qu’on lie ce dossier à celui de la prolongation. C’est ça qui est très dangereux. Et d’ailleurs, personne n’accepte de rentrer dans ce jeu-là, ni Paul Magnette, ni Alexander De Croo, ni Tinne Van der Straeten, ni qui que ce soit".

Tiens, et à l’avenir, de petits réacteurs modulaires (SMR), c’est envisageable à ses yeux? "Par rapport à toute évolution technologique, j’ai un regard ouvert, que ce soit pour cette piste, pour la géothermie profonde ou pour les forces marémotrices." Mais il faut faire l’analyse – il détaille : coûts, sûreté, sécurité, déchets, flexibilité, date à laquelle on pourra compter dessus… Et trouver des communes pour accueillir ces réacteurs – bonne chance. Mais pour mener cette analyse, estime Jean-Marc Nollet, il n’y a aucun besoin de changer la loi de sortie du nucléaire.

La charrue et les bœufs

On arrive doucement au terme de notre heure d’entretien. On revient sur le fiasco belge de la conférence de Glasgow, où les ministres du Climat – quatre vert·e·s pour une N-VA – n’ont pas trouvé d’accord sur la répartition de l’effort entre les entités. Les écologistes, en surnombre, auraient-ils du mal à s’y prendre avec la N-VA ? "Je n’ai pas l’impression. La source du blocage est que la N-VA refuse la négociation. Elle dit: nous ne pouvons pas prendre comme point de départ l’objectif de -47% que l’Europe assigne à la Belgique pour 2030. Il n’y a aucun dialogue possible à partir de là."

On note que cet objectif n’est encore qu’une proposition de la Commission: n’a-t-on pas mis la charrue avant les bœufs en faisant croire qu’on pouvait répartir un gâteau avant de le cuire, avant que les objectifs nationaux soient adoptés? "Je pourrais entrer dans votre raisonnement en disant qu’on a peut-être été fort ambitieux. Mais ça n’aurait pas été plus mal de l’avoir cet accord…"

Puisqu’on en est à parler de bœufs et de charrue, on a beaucoup critiqué l’objectif de réduction d’émissions trop peu ambitieux de la Flandre, mais le nord du pays a annoncé des mesures très concrètes: rénovation énergétique obligatoire, remplacement des chaudières, fin des voitures thermiques en 2029… Côté francophone, on adopte les grands objectifs, mais ne prend-on pas trop notre temps pour mettre sur la table les décisions qui permettront d’y arriver? "Détrompez-vous. La différence fondamentale n’est pas que la Flandre va plus vite et la Wallonie va moins vite, mais que la Wallonie a un processus participatif pour définir de meilleures mesures pour atteindre l’objectif." Les citoyens tirés au sort travaillent actuellement à des propositions. "La Wallonie viendra début 2022 avec le résultat de cette consultation citoyenne, avec des décisions qui seront prises dans la foulée au gouvernement. La Flandre a choisi une autre manière de faire, c’est son droit. Le problème, c’est qu’elle n’atteint pas l’objectif."

Avant de se quitter, une incise dans le dictionnaire écolo: la semaine dernière dans nos colonnes, son homologue du MR attaquait les écologistes sur la "sobriété" comme concept politique, qui serait selon lui un euphémisme creux de la décroissance. Alors c’est quoi, selon Nollet? "C’est une démarche qui peut être individuelle et qui doit être politique aussi. Avec des mesures comme par exemple le soutien aux familles les plus en difficulté financièrement pour les aider à isoler leurs bâtiments, parce que la sobriété commence par la diminution de la consommation." Il poursuit sur la mobilité collective, le vélo qui se déploie en Wallonie et à Bruxelles… "C’est vraiment une erreur de concevoir la réponse à l’enjeu de la transition comme étant exclusivement technologique. Oui, la technologie doit amener quelque chose. Mais la question des modes de production et de consommation est intrinsèque."

