Jean-Marc Nollet plébiscité à la coprésidence d'Ecolo

Quelque part, tout est toujours un petit peu plus compliqué chez les écologistes. Prenez la présidence: pas de président ou de présidente, mais un tandem, obligatoirement bruxello-wallon et composé d’une femme et d’un homme. Et si l’un fait défaut, en cours de route? Eh bien, celui qui reste peut inviter une nouvelle tête à grimper à bord de la coprésidence. À condition qu’elle respecte les règles en vigueur, et qu’elle se fasse adouber par l’assemblée générale d’Ecolo.