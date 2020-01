Joachim Coens: "Pour moi aussi, cela dure trop longtemps"

L'informateur CD&V Joachim Coens, qui partage sa mission royale prolongée avec Georges-Louis Bouchez (MR), a indiqué ce jeudi au micro de la VRT que le processus de formation d'un gouvernement fédéral durait "bien trop longtemps". Il réagissait ainsi aux critiques émanant entre autres de Conner Rousseau (sp.a) et Maggie De Block (Open Vld).

Le jeune président des socialistes flamands, et la ministre libérale de la Santé publique ont tous deux jugé récemment que le travail des informateurs était jusqu'ici "insuffisant" ou "lent" . Pour les informateurs aussi, cela "dure depuis bien trop longtemps", a réagi Joachim Coens. Cela n'empêche que le boulot continue, assure-t-il.

"Nous voyons, écoutons et interpellons constamment des gens, et il y en a aussi qui se voient sans nous". Le tout frais président du CD&V refait rapidement un bilan de son action avec "GLB" jusqu'à aujourd'hui: "Nous sommes actifs depuis juste avant Noël (le 10 décembre, NDLR), nous avons interrogé tous les partis sur les thèmes qui leur sont importants, nous en avons sélectionné cinq, fait une note et en avons discuté avec les partis".