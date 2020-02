Joachim Coens évoque une coalition... Corona

Toujours pas de gouvernement, ça discute loin des micros entre le duo de missionnaires royaux, composé de Sabine Laruelle et Patrick Dewael, et les partis concernés. C'est urgent, les dossiers s'accumulent (budget, épidémie virale, etc.) mais les tensions politiques persistent. Ce qu'on attend (espère) c'est une détente sur certains dossiers de la part des différents interlocuteurs.