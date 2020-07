Négociations fédérales: Joachim Coens suspend les discussions

Le président du CD&V Joachim Coens ne digère pas l'incident sur le dossier IVG à la Chambre. Pour l'instant, il ne veut plus discuter de la formation d'un gouvernement fédéral.

Le dossier de l'extension du droit à l'avortement crispe au plus haut point les chrétiens-démocrates flamands . Malgré un nouveau renvoi de la proposition au Conseil d'État, le président du CD&V Joachim Coens reste courroucé.

Enjeu de gouvernement

Le CD&V a fait de cette question un enjeu de gouvernement et le répète depuis des mois, a-t-il ajouté, confirmant la nécessité d'un entretien avec Bouchez.

"Nous sommes confrontés à une crise économique mondiale et la relance socio-économique est à cet égard le plus important. Cette problématique ne doit pas être perturbée par des questions sensibles. Et je ne crois pas que l'urgence de ce dossier (l'extension du droit à l'avortement) soit si haute", a commenté Coens.