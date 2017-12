Johan Van Overtveldt n'ira pas à Luxembourg

Dans les coulisses de l'actu cette semaine

Si "JVO" ne va pas à la Banque européenne d’investissement à Luxembourg, Karel Pinxten va, de son côté, rentrer au pays. On sait – depuis quelque temps – que Johan Van Overtveldt n’est pas le plus heureux des hommes à l’hôtel des Finances. D’ailleurs, à chaque fois qu’un poste en vue se libère, on le cite comme potentiel candidat. Ainsi l’a-t-on vu récemment gouverneur de la Banque nationale, etc., etc. Cette fois, c’est pour le poste prestigieux de vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) à Luxembourg que "onze JVO" se positionnait. Plusieurs sources gouvernementales confirment en effet que le ministre des Finances s’est ouvert de son intérêt pour cette haute fonction qui revient à un Belge à partir de 2018… Mais tant dans son parti, la N-VA, qu’au sein du gouvernement, on lui a fait comprendre qu’il était fort peu opportun de déserter un exécutif fédéral embarqué dans une réforme de grande ampleur de l’impôt des sociétés. Bref, voilà Johan Van Overtveldt condamné à rester rue de La Loi encore quelque temps.

Van Overtveldt qui reste et… Karel Pinxten qui revient! Le Belge était le représentant de la Belgique auprès de la Cour des comptes européenne à Luxembourg et avait effectué un lobbying d’enfer pour être prolongé dans son mandat. Or ce libéral flamand tombe sous le coup d’une enquête de l’Olaf, l’office européen de lutte antifraude. Le gouvernement belge a donc décidé de lui retirer son soutien. En voilà un qui va devoir revenir de Luxembourg…