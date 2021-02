Joris Vaesen, le souci d'une vaccination transparente...

En l'absence de chiffres officiels disponibles, l'entrepreneur limbourgeois Joris Vaesen a mis au point un baromètre de la vaccination, disponible en libre accès.

Lancée symboliquement le 28 décembre dernier dans trois maisons de repos du pays, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a véritablement démarré le 6 janvier. Les informations sur son déroulement n'ont jusqu'ici été délivrées qu'au compte-gouttes, au grand dam de citoyens réclamant une plus grande transparence.

Joris Vaesen a décidé de passer aux actes. Cet entrepreneur limbourgeois de 29 ans, cogérant de Datrix, une petite société spécialisée dans le développement web et les applications cloud pour entreprises, s'est mis en tête de créer un "tableau de bord" de la vaccination.

CV EXPRESS Né en 1991, Joris Vaesen aura 30 ans en juin prochain

"Il y a toujours eu une grande transparence sur le nombre d'infections et d'hospitalisations au Covid. Ce n'est plus le cas avec le processus de vaccination", raconte le jeune informaticien. Qui a dès lors décidé de rassembler les informations disponibles. "J'ai eu l'idée d'en faire un petit tableau de bord régulièrement mis à jour. Puis, je me suis dit: pourquoi pas le rendre accessible pour le grand public?"

50.000 visites PAR jour Le tableau de bord vaccination-Covid de Datrix reçoit 50.000 visites par jour.

Disponible en anglais, en néerlandais et en français, le site covid-vaccinatie.be a été lancé le 7 janvier. Le succès est au rendez-vous. "Mon tableau de bord reçoit 50.000 visites par jour. C'est la preuve que la demande d'informations complètes et transparentes est grande parmi la population, y compris dans la partie francophone du pays", souligne Joris Vaesen.

Pas de but mercantile

Un rapide coup d'oeil sur le tableau, très lisible, permet ainsi d'apprendre que ce mardi à 11h08, 370.019 personnes, soit 3,22% de la population, avaient été vaccinées au moins une fois et que 203.755 (1,77%) avaient déjà reçu leurs deux doses. D'autres informations sont également disponibles, notamment le nombre de doses de vaccins livrées, administrées et en stock, la vaccination par groupes cibles et par région, ou encore un aperçu des commandes en cours ou à venir auprès des différents fournisseurs.

Soucieux de sa vie privée Pour le commun des mortels, Joris Vaesen est un illustre inconnu. Nos recherches en ligne pour alimenter cet article n’ont guère donné de résultats. Rien de plus normal, dit en riant cet informaticien de formation. "Dans mon métier, on sait comment protéger sa vie privée".

Pour alimenter ses tableaux, celui-ci consulte, via les réseaux sociaux, une série de sites d'informations, qu'il synthétise, ainsi que les chiffres fournis par les gouvernements régionaux. Il recueille aussi les données de Sciensano sur le nombre de doses administrées.

"Mon seul souci est de donner une vision la plus objective possible. Je n'ai pas l'intention de vendre ce tableau de bord." Joris Vaesen Cogérant de Datrix

L'initiative de Joris Vaesen ne recèle aucune intention mercantile cachée. "Mon seul souci est de donner une vision la plus objective possible. Je n'ai pas l'intention de vendre ce tableau de bord. J'ai d'ailleurs refusé des demandes de sociétés désireuses d'y insérer des publicités. Ce n'est pas le but".

La seule rétribution que le patron de Datrix accepte, c'est un don d'argent laissé au libre choix des utilisateurs du tableau de bord. À ce jour, l'informaticien a reçu un total de 1.629 euros versés par 237 donateurs. Une rémunération pas très grasse au regard des plus de 85 heures passées jusqu'ici à l'élaboration et à l'alimentation du site.

La vie de Joris Vaesen devrait être facilitée lorsque Sciensano publiera les données sur la vaccination en open data. "J'aurai alors moins de travail puisque j'aurai un accès direct aux chiffres bruts, sans devoir les interpréter".