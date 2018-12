Journée décisive pour le gouvernement Michel

Quelque part, c'est la majorité qui l'a voulu. Et proposé la semaine dernière. Une façon de reporter d'éventuels votes "intempestifs" à la Chambre et de gagner du temps pour tenter de faire bouger les lignes au sein de la majorité fédérale. Et puis, qui sait?, peut-être les interventions d'experts parviendront-elles à rassurer la N-VA sur ce fameux pacte relatif aux migrations, dont les nationalistes flamands craignent notamment qu'il ne finisse par s'imposer à la justice et à la politique belges.