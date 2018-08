Jusqu'à 3.000 caméras pour identifier vos plaques

Le réseau de caméras d’identification des plaques d’immatriculation va doubler, voire tripler, annonce le ministre de l’Intérieur.

Le réseau de caméras capables d’enregistrer votre numéro de plaque d’immatriculation est voué à s’agrandir. Le gouvernement a déjà prévu le budget nécessaire à l’installation de 1.000 caméras "ANPR" – Automatic Number Plate Recognition – le long des autoroutes. Mais à terme, ce réseau devrait être multiplié par deux ou trois dans notre pays. Au total, il devrait comprendre entre 2.000 et 3.000 caméras. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) dans une réponse parlementaire au député MR Philippe Pivin.

"À long terme, le réseau comptera entre 2.000 et 3.000 caméras." Jan Jambon Ministre de l’Intérieur

C’est un fait connu: sur les autoroutes, la police fédérale est en train d’installer près de 1.000 caméras ANPR sur 230 à 270 sites. Un seul site peut accueillir plusieurs caméras en fonction du nombre de bandes de circulation à surveiller. En plus de l’investissement initial de 36,5 millions d’euros dans les caméras et le système central, il faut compter un supplément de 2,5 millions d’euros par an pour l’entretien et la location des lignes, et 10 millions d’euros pour les 200 employés chargés de traiter les données.

Mais en plus de la police fédérale, les zones de police locale, ainsi que les communes, les provinces, les Régions et les exploitants des ports et des aéroports peuvent également placer leurs propres caméras ANPR. Toutes ces installations ANPR peuvent être intégrées au sein d’un réseau national qui, selon Jambon, "pourrait comprendre à long terme entre 2.000 et 3.000 caméras".

Le contrat pluriannuel de fourniture et d’installation de ces caméras a été confié à une association commerciale temporaire entre l’opérateur de télécoms Proximus et l’entreprise de signalisation Trafiroad, mieux connue sous son ancien nom "Group Janssens". La firme et son patron Glenn Janssens – "l’empereur des panneaux routiers" – ont été poursuivis jusqu’en 2015 pour une affaire de corruption et de fraude. Mais ils ont trouvé un arrangement pour mettre fin aux poursuites.