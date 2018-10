Jusqu'à 417 heures de risque de pénurie d'électricité cet hiver

Pour l'hiver à venir, avant les différentes pistes qui devraient permettre de disposer de 750 MW supplémentaires, la situation était encore plus catastrophique: 494 heures de risque de pénurie durant un hiver normal, et 694 heures en cas de situation comme il ne s'en rencontre que tous les 20 ans. On comprend mieux, maintenant, pourquoi ni Elia ni la ministre de l'Energie ne se sont pressés de diffuser ces chiffres.