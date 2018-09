Jusqu'à 458.000 d'euros d'indemnités de départ pour un parlementaire

Laurette Onkelinx, Christine Defraigne, Didier Reynders ou Olivier Maingain bénéficient encore de l'ancien régime d'indemnités de départ. A l'époque, il portait sur un maximum de 48 mois. Désormais, cette indemnité est comprise entre 4 et 24 mois en fonction de la durée de l'activité.

Un parlementaire qui décide de ne plus se représenter, et donc de quitter l'assemblée dans laquelle il siège, a droit à une indemnité de départ. Celle-ci varie de 4 à 24 mois. Elle peut toutefois atteindre jusqu'à 48 mois pour les plus anciens, nous apprend "Le Soir".