En théorie, jusqu'à 70.000 tests par jour pourront parfois être réalisés. "L'automne et l'hiver seront des périodes particulièrement difficiles, car de nombreux autres virus circuleront. On ne pourra dès lors distinguer le Covid-19 qu'avec des tests", a expliqué la porte-parole interfédérale, Frédérique Jacobs. "Au plus fort de l'épidémie de grippe, dont le pic se situe habituellement entre janvier et mars, nous prévoyons de réaliser entre 50.000 et 70.000 tests par jour", a-t-elle précisé.