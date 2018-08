Koen Naert remporte le marathon, 47 ans après Karel Lismont

Un Belge en tête du marathon des championnats d'Europe d'athlétisme: 47 ans que cela n'était plus arrivé.

Le Belge Koen Naert, 28 ans, a remporté le marathon des championnats d'Europe d'athlétisme en 2 heures, 9 minutes et 51 secondes, dimanche à Berlin. Il a devancé le Suisse Tadesse Abraham (2h11:24), deuxième, et l'Italien Yassine Rachik (2h12:09), troisième, dans la capitale allemande.

L'athlète de l'Excelsior Bruxelles, qui est parti seul vers la conquête du titre et de la gloire à une douzaine de kilomètres de la ligne d'arrivée, a amélioré son record personnel (2h10:16), mais aussi celui de l'épreuve.

Aucun Belge n'avait été sacré sur la distance mythique de 42,195 km depuis Karel Lismont à Helsinki en 1971.

Après l'or de l'heptathlon féminin de Nafi Thiam, et des Belgian Tornados au 4x400 m, voici donc l'or du marathon messieurs qui s'ajoute à l'argent de Bashir Abdi (10.000m) et de Kevin Borlée (400m), et au bronze de Jonathan Borlée (400m).

Soit six médailles au total, dont la moitié dans le métal plus précieux !

Son septième marathon seulement

Né à Roulers, Koen Naert est diplômé en soins infirmiers. Il est marathonien professionnel depuis 2015. Il travaillait auparavant au Centre des brûlés de Neder-over-Heembeek, et la course était un hobby. Son temps le plus rapide était jusqu’ici de 2 heures, 10 minutes et 16 secondes.

Ces six derniers mois, toute sa vie était tourné vers le marathon de Belin. "J’y vais pour une médaille", expliquait-il. Ces dernières semaines, il courait facilement 200 kilomètres par semaine. Et il s’est entrainé vraiment durement, partant un mois pour un stage d’entrainement à Mammoth Lakes, en Californie, où il a couru 40 kilomètres à 2.100 mètres d’altitude, alors qu’il faisait 26 degrés.

Quand il a décidé de devenir professionnel, il n’a pas trouvé de club en Flandre qui lui offre des conditions sportives et financières intéressantes. Il a rejoint l’Excelsior Bruxelles, qui pouvait lui garantir un salaire comme athlète professionnel. Il ne veut pas en dévoiler le montant, mais ce ne serait pas mirobolant.