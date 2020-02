Kristof Calvo: "Donnez une chance à un gouvernement progressiste"...

Alors que la formation fédérale est plus bouchée que jamais et que de nouvelles élections semblent se dessiner, Kristof Calvo tente d'apporter un peu de courage. "Ce n'est pas encore fichu", explique le chef de fraction d'Ecolo-Groen à la Chambre, âgé de 33 ans.

Maintenant que Koen Geens (CD&V) a démissionné de son poste de chargé de mission royal - parce que le président du PS, Paul Magnette, a plus que jamais indiqué clairement qu'il n'envisageait pas un gouvernement avec la N-VA, il reste une solution: une coalition "progressiste", alliant libéraux, socialistes, verts et démocrates-chrétiens. A tenter. Car "il serait irresponsable d’aller aux élections sans donner une chance à cette constellation."

Cette alliance - connue sous le nom de coalition Vivaldi - se ferait autour du Green Deal, l'ambitieux plan climatique de la Commission européenne que notre pays doit façonner. "Au Parlement européen, les démocrates-chrétiens, les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts ont démontré ensemble que beaucoup était possible. Cela devrait également fonctionner dans notre pays".

À la Chambre, Calvo cherche une majorité pour faire de la Belgique un pionnier dans la mise en œuvre du Green Deal. "La Belgique doit aussi être ambitieuse dans les affaires courantes. De plus, le plan peut constituer le fil rouge - ou vert - d'un nouvel accord de coalition", dit-il.

Tout comme Magnette exclut un gouvernement avec la N-VA, le président du CD&V, Joachim Coens, a exclu la coalition Vivaldi à plusieurs reprises. Rien ne vient à ce sujet?

Kristof Calvo : "Koen Geens avait été chargé par le roi de voir comment un gouvernement pouvait être formé. Ce qui signifiait qu'il devait chercher une majorité viable, soit aussi un gouvernement progressiste alliant libéraux, socialistes, verts et chrétiens-démocrates. Mais, contrairement à un gouvernement avec la N-VA et le PS, une telle coalition n'a pas eu de réelle chance."

"Les Verts méritent le prix du fair-play de la formation. Nous avons toujours adopté une approche constructive et laissé tous les informateurs faire leur travail. Mais il est maintenant temps pour un gouvernement progressiste d'avoir une chance".

En tant qu'informateur, Magnette a tenté d'avancer en ce sens, mais a échoué. Une partie d'Open VLD ne voulait pas y participer, quand le CD&V pas du tout. Pourquoi réessayer?

Calvo : "Pour certains, il était alors trop tôt que pour rejoindre une coalition progressiste. Maintenant que des élections sont évoquées, nous ne pouvons plus dire ça. Ces coalitions obtiennent de bons résultats à Malines, Louvain et Gand."

"De même, une telle collaboration se développe souvent aussi au sein de la Chambre. Si une alliance progressiste n'avait pas approuvé les douzièmes provisoires , notre pays serait entré en lockdown. Si nous travaillons ensemble sur la base du contenu, beaucoup est possible."

Comment convaincre le CD&V sur le contenu?

Calvo : "Nous sommes un allié pour beaucoup de choses qu’ils demandent depuis longtemps. Nous voulons, comme Yves Leterme l'a promis en 2007, porter les allocations au-dessus du seuil de pauvreté. Le CD&V veut quand même construire un ascenseur social pour que ceux qui se débattent, non? La Belgique doit devenir une machine d'émancipation."

Le prochain gouvernement est confronté à l'héritage du gouvernement précédent: un déficit de 12 milliards d'euros. Comment comptez-vous bien éliminer cela?

Calvo : "Ce fossé n'a pas été creusé par les Verts ou les socialistes. Aucun parti n'ose prétendre que nous pouvons y remédier en trois secondes et cela ne fonctionnera pas complètement lors de la prochaine législature. Comme toujours, nous devrons envisager une combinaison de mesures avec de nouvelles économies et de nouvelles taxes."

"La seule façon de résoudre ce problème structurellement est d'augmenter le taux d'emploi. Le Green Deal fait partie de la solution, car il crée des emplois. Nous devons veiller à ce que les bas salaires aient un net plus élevé, afin que travailler devienne plus intéressant."

"Et nous devons chercher comment combiner allocations et formes de travail. Pas comme quelque chose de punitif, mais comme une étape temporaire vers un travail à temps plein. Ce ne sera pas facile: les tabous doivent mourir dans tous les partis"

La réforme de l'État est-elle un tabou pour votre parti?

Calvo : "Nous sommes en faveur d'une réforme de l'État si cela signifie que la Belgique fonctionne mieux. Mais nous n'allons pas faire les imbéciles comme diviser la police et le pouvoir judiciaire. La N-VA le demande maintenant, alors cela va à l'encontre de toutes les recommandations de la commission Terrorisme. De plus, avec une telle réforme de l'État, nous devons également envisager des choses comme une circonscription fédérale. Je pense que cela changerait la donne avec laquelle nous pouvons faire fonctionner la Belgique."

Y croyez-vous vous-même?

Calvo : "Si tout est divisé, la mentalité est que rien ne réussit ensemble. Si vous avez quatre ministres du climat, ils se disputeront et échoueront à embarquer dans la même voie. Par contre, si vous ramenez cette autorité au niveau fédéral, beaucoup devient possible."

"Bien sûr, il y a des différences entre la Flandre et la Wallonie, mais l'opinion des gens est beaucoup plus proche que ce qu'on ne pense. Charles d'Anvers et Charles de Charleroi ont essentiellement les mêmes préoccupations."