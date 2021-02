Kristof Calvo va aider le parti Vert des Pays-Bas

Beaucoup le voyaient Premier ministre, mais le résultat des urnes et les difficiles tractations qui ont suivi ne lui ont pas ouvert cette voie. Au final, Kristof Calvo (Groen) n'a même pas décroché de poste dans le gouvernement. Et aujourd'hui, on apprend que le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre va céder cette fonction à Gilles Vanden Burre (Ecolo) à la mi-février.