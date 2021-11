L'État belge a dépassé ses objectifs d'emprunts de 2021

La Belgique a bouclé le refinancement de sa dette pour cette année. Ce lundi, l'Agence de la dette a emprunté 3,2 milliards d'euros en émettant des Olo (obligations linéaires) à destination des investisseurs. En tout, ces titres de dette ont permis au Trésor public de lever 38,7 milliards d'euros en 2021, alors que l'objectif fixé il y a un an était de 36,4 milliards.

Sur les 3,2 milliards empruntés lundi, 1,5 milliard a été obtenu via des Olo à dix ans dont le taux d'intérêt moyen a été fixé à -0,08%. L'État belge emprunte régulièrement à taux négatif, tirant parti de la faiblesse des taux due à la politique monétaire ultra-souple de la Banque centrale européenne.

Forte demande

Malgré les taux négatifs, les investisseurs répondent présents. Pour les titres à dix ans émis lundi, la demande a dépassé 1,6 fois l'offre. Le taux de soumissions satisfaites était supérieur à 1,2 pour les Olo à vingt et cinquante ans qui ont permis de lever 1,1 milliard d'euros et un peu plus de 500 millions d'euros respectivement.