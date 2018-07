L'État doit rembourser ceux qui ont payé trop au Luxembourg

La directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne prévoit un échange automatique d’informations entre les administrations fiscales. Mais jusqu’il y a peu, le Luxembourg et l’Autriche bénéficiaient d’une exception: les deux pays pouvaient préserver leur secret bancaire et ne pas donner de renseignements sur les étrangers possédant un compte bancaire sur leur territoire, à condition toutefois de procéder à une retenue à la source sur les intérêts perçus par ces épargnants et d’en reverser 75% à l’État de résidence de ces personnes. Depuis 2011, cette retenue à la source s’élevait à 35%. Or, en Belgique, le précompte mobilier n’était "que" de 15% à l’époque, puis de 21% en 2012 et 25% à partir de 2013. Dès 2015, le Grand-Duché de Luxembourg s’est conformé à l’échange automatique d’informations et n’a plus appliqué la retenue à la source de 35%.