L'État gèle l'indexation de certaines déductions fiscales

La crise sanitaire comme explication

"Cette mesure devrait rapporter pas moins de 66 millions d'euros au gouvernement De Croo sur quatre ans", chiffre Jeff Wellens, fiscaliste chez Wolters Kluwers. Il rappelle qu'en 2014, le gouvernement de l'époque avait déjà procédé à un gel de l'indexation sur quatre ans. "Mais c'était beaucoup plus important, on y avait ajouté les réductions d'impôts pour les revenus de remplacement (pension, chômage, invalidité, maladie...)."

Les dépenses gelées

Exemples

Si l'on prend l'exemple de l'assurance-vie (épargne à long terme), la différence se chiffre à 40 euros entre le plafond 2020 (2.390 euros), soit si l'indexation avait eu lieu, et le plafond 2019 (2.350 euros), qui est donc d'application. Pour les contribuables ayant déjà versé le montant sur base des chiffres publiés en février au Moniteur belge, "ceux-ci auront alors payé 40 euros 'de trop' car ils n'auront pas d'avantage fiscal sur ce montant et seront pourtant taxés plus tard", explique Jeff Wellens.

Exception pour l'épargne-pension

"Pour l'épargne pension, on a tiré les leçons du passé. En 2014, cela avait été très problématique car les contribuables qui avaient déjà versé la totalité de la prime maximale avaient payé 10 euros de trop", explique Jeff Wellens, qui ne comprend toutefois pas pourquoi on n'applique pas le même procédé (montants indexés de 2020 et non de 2019) aux autres dépenses fiscales.