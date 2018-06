L'État poursuivi à la place du Conseil supérieur de la Justice

Dans la foulée de la publication de ce rapport sur le site internet, le procureur du roi , défendu par Olivier Bonhivers et Cyrille Barrette, avait intenté une action contre le CSJ pour faire interdire la publication du rapport en question. Afin de renforcer son action, le procureur avait mis l’État belge à la cause . Bien lui en a pris.

Suspension

Enfin, une autre demande, plus sensible, visait à obtenir un accès au dossier qui a servi à la Commission d’avis et d’enquête pour rédiger son rapport. Au cours de l’audience, l’avocat du CSJ avait longuement plaidé sur le caractère confidentiel des témoignages ayant permis au CSJ de rédiger son rapport d’enquête. Or, on s’en doute, la confidentialité des témoignages est perçue comme une condition sine qua non pour permettre la libération de la parole. Enfin, la Commission d’enquête s’est engagée auprès des témoins à respecter leur anonymat. "Il serait particulièrement inadéquat, voire fautif, de revenir a posteriori sur cet engagement", peut-on lire dans l’ordonnance.