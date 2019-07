"L'Europe doit lutter contre les passeurs, pas contre les migrants" (Myria)

Dans son rapport 2019 à paraître ce mercredi, Myria le centre fédéral migration, constate une augmentation sensible des demandes d'asile en Belgique en 2018. Myria, très critique envers la politique migratoire européenne, invite le futur gouvernement fédéral à s'opposer au refoulement illégal des migrants ("pushback") pratiqué aux frontières de l'UE et à accroître la lutte contre les passeurs.

"Nous constatons une mobilité de plus en plus grande des étrangers. Ce n'est plus de la migration, c'est de la mobilité, plus de 80.000 personnes qui quittent le territoire, c'est énorme", dit Koen Dewulf, le directeur de Myria.