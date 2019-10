L'Europe recalera-t-elle la copie budgétaire de la maison Belgique?

Alors, pour limiter la casse, le navire dérive depuis décembre au gré du régime des douzièmes provisoires. En bref, l es dépenses de l’État sont limitées chaque mois au douzième de sorties de 2018 . Une solution de secours qui, si elle venait à se maintenir, ne permettrait a priori pas de respecter la trajectoire européenne de réduction de déficit de 0,6% par an. L’autre critère analysé dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance est le maintien du déficit public sous les 3%, engagement pourtant obligatoire dès lors que la dette publique d’un État dépasse 60% de son PIB.

Déficits à la hausse en région…

… le Fédéral doit faire avec

La maison Belgique n’a dès lors d’autre choix que de composer avec cette donne. Et ce, sans chef d’orchestre fédéral pour y mettre du liant. Résultat: le budget 2020 remis ce mardi tiendra dans les faits plus d’une sorte de grand copier-coller des initiatives régionales qui le composent que d’un plan cohérent, traversé d’une vision volontairement commune. Logique: après tout c’est le sens de l’histoire institutionnelle, mais certains suggèrent déjà de refédéraliser pour palier à une responsabilisation d’un pays qui n’a pourtant plus toutes les cartes en main pour faire face.