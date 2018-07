L'IVG joue son avenir aujourd'hui en commission Justice

Ce mercredi, en commission Justice de la Chambre, deux textes sur la dépénalisation de l’IVG vont s’affronter. L’un est déposé in extremis par la majorité fédérale. L’autre, par l’opposition. Le texte de la majorité se résume à cinq grands points.

Outre la sortie de l’avortement du code pénal, la suédoise désire, entre autres, la suppression de l’état de détresse et conserver le délai de 12 semaines de grossesse comme délai maximal. L'avortement est retiré en tant que tel du Code pénal mais la pénalisation des actes réalisés hors respect des conditions est maintenue.

On annonce des débats "tendus", "houleux" en commission Justice de la Chambre aujourd’hui.

Et pour cause, les partenaires de la majorité sont arrivées hier, mardi, à un consensus sur la sortie de l’IVG du code pénal. Or, auparavant, la minorité s’était mis d’accord sur une proposition amendée qui élargissait le droit à l’avortement.