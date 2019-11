L'IVG pourra-t-elle être dépénalisée totalement avant la fin de l'année?

Socialistes, libéraux et écologistes ont signé ces amendements, ainsi que DéFI et le PTB. Un premier vote devrait avoir lieu, mais l'assentiment définitif pourrait encore prendre quelques semaines et rencontrer des difficultés politiques. En effet, le CD&V a annoncé qu'il épuiserait tous les moyens parlementaires pour s'opposer à l'initiative. Une tentative précédente de réforme sous la précédente législature avait buté sur la cohésion du gouvernement Michel où CD&V et N-VA ne voulaient entendre parler ni d'allongement du délai ni de dépénalisation complète. Un compromis avait été trouvé, mais il avait laissé un goût amer chez bon nombre de députés libéraux.