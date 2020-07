L'IVG se réinvite dans l'imbroglio fédéral

Un débat parlementaire sensible vient télescoper la formation – pour le moins laborieuse – du gouvernement fédéral. Ce jeudi, en séance plénière de la Chambre, est prévu le vote sur la réforme de la législation en vigueur concernant l’interruption volontaire de grossesse. Pour rappel, une majorité "progressiste" de 8 partis s’est formée pour, entre autres, sortir l’avortement du code pénal tant pour les médecins que pour les patientes, allonger le délai maximum d’intervention de 12 à 18 semaines et raccourcir à 48 h le délai de réflexion imposé aux candidates à l’IVG. C’est le corps de ce projet qui se heurte à des résistances obstinées du CD&V, de la N-VA et du Vlaams Belang ainsi que du cdH. Le vote prévu jeudi intervient après plusieurs années de débats et d’auditions au Parlement et deux avis favorables du Conseil d’Etat.

C’est que depuis plusieurs mois, le CD&V place ce dossier au cœur du bourbier qu’est devenue la formation du gouvernement fédéral. Il a par ailleurs indiqué qu’il userait de tous les outils à sa disposition pour empêcher l’adoption de ce texte contre une large majorité parlementaire. Aujourd’hui, le président du CD&V, Joachim Coens, tente non sans mal avec ses homologues du MR et de l’Open Vld de trouver une nouvelle majorité fédérale, ce qui pourrait freiner le Parlement.

Guéguerre Bouchez/Rousseau

Alors qu'on accuse à demi-mots les libéraux de ménager le CD&V dans le dossier IVG, le processus initié par ceux qu’on appelle les rois mages (Bouchez, Coens et Lachaert) est marqué par une détérioration croissante des relations entre le président du MR et Conner Rousseau, président du sp.a. Les deux hommes se lancent des piques par presse interposée depuis ce week-end. Mercredi, le sp.a attendait toujours une note pouvant lancer un processus de formation du gouvernement. MR, Open Vld et CD&V planchent sur une coalition dite Arizona en attirant la N-VA, le sp.a et le cdH. Côté MR, on estime que le sp.a a toutes les infos nécessaires pour dire oui ou non à un début de négociation.