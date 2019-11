L'Open Vld entre dans le brouillard tandis que Rutten vise le 16 rue de la Loi

Il s’agissait d’accroître la pression sur la N-VA. Un développement stratégique pour avancer. Pour sortir du blocage, donner l’étincelle d’un feu aux couleurs arc-en-ciel , celles de la coalition fédérale actuellement étudiée par Paul Magnette, regroupant libéraux, socialistes et écologistes, voire même démocrates-chrétiens.

Mais comme souvent, quand on vise un objectif sans rester alerte, on omet des pans parfois importants de la réalité. Qui peuvent alors venir contrecarrer les plans jusque-là imaginés. Et c’est exactement ce qui s’est passé ici, sous les yeux des libéraux.