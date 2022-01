L'Open Vld veut "supprimer le Sénat tel qu'il existe aujourd'hui"

L'Open Vld entend avancer dans la transformation du Sénat, et pointe quelques pistes pour sa reconversion.

Dès la fin du mois de février, Stephanie D'Hose souhaite mettre en place une commission sénatoriale distincte chargée de préparer ce plan, qui permettrait également de réaliser des économies. "Au total, le budget annuel du Sénat s'élève à 40 millions d'euros. Un tiers de cette somme correspond à son coût politique (indemnités versées aux parlementaires, etc.). Donc, plus de 13 millions d'euros par an. Voilà une économie qui serait immédiate", conclut-elle.