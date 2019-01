"L'absence de la Grande-Bretagne sera une perte"

Frans Van Daele, ex-chef de cabinet du roi Philippe et ex-chef de cabinet d’Herman Van Rompuy à l’Europe, était jeune diplomate lorsque le Royaume-Uni est entré dans l’Union européenne. Et sous peu, il assistera au Brexit. Son regard acéré sur les affaires européennes et la vie politique en font un observateur de premier rang. D’autant que sa parole est rare. par Nicolas Keszei

Deviser avec Frans Van Daele, ex-chef de cabinet du roi Philippe, s’apparente à feuilleter le récit de la construction européenne de ces cinquante dernières années. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’état du monde, il y en a également. Retraité depuis près d’un an, ceux qui pensaient l’attraper en train de tondre la pelouse en seront pour leurs frais. Ce n’est pas le genre de la maison et ce n’est pas la saison. Franciskus Romanus Rumoldus – ses trois prénoms – Van Daele, est né aux Pays-Bas, d’un père Belge et d’une mère Néerlandaise. Lorsqu’il est venu vivre en Belgique, à Knokke, à l’âge de douze ans, il ne parlait pas un mot de français. "Je m’y suis mis. Puis, plus tard, j’ai fait des études de philologie romane. J’étais convaincu de l’importance de la parole, des mots."

Après ses études, Frans Van Daele a hésité entre le journalisme, la politique et la diplomatie. Finalement, il optera pour cette dernière voie. "J’étais curieux, je voulais découvrir le monde." Rapidement pourtant, il arrivera à lier ses trois passions. "Entre 1982 et 1984, alors que j’étais le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Leo Tindemans, il m’a dit que j’avais réussi à exercer ces trois métiers à la fois." Mais c’est dans la diplomatie qu’il fera ses armes. Numéro deux à Rome, à Washington, travaillant pour les représentations permanentes auprès de l’Union européenne et de l’Otan, chef de cabinet d’Yves Leterme aux Affaires étrangères, chef de cabinet d’Herman Van Rompuy à l’Europe et, enfin, cerise sur le gâteau, chef de cabinet du roi Philippe. Ce qu’on appelle une pointure, foi de diplomate!

"Mon métier de diplomate m’a permis de m’intéresser aux affaires internationales, aux rapports de force afin de mieux comprendre le monde actuel qui est différent du monde que j’ai connu en tant que jeune diplomate. Le monde actuel que j’étudie est étonnant et j’essaie de le décrypter avec ce que mon métier m’a appris", nous explique-t-il d’entrée de jeu. Le monde tel que Frans Van Daele l’a connu a basculé d’un ordre structuré prévisible à un "ordre international plus incertain où les rivalités se multiplient et dans lequel les alliances se font et se défont avec tout ce que cela comporte de risques pour l’Union européenne". C’est dans cette optique, assure le diplomate, que l’Europe à tout intérêt à se consolider, à se renforcer afin de pouvoir peser de tout son poids sur l’ordre du monde.

Notre interlocuteur, faut-il le préciser, est un Européen de la première heure, convaincu. Et quand on laisse entendre que l’Europe est en train de se détricoter, il ne laisse pas passer. "On a récemment vu comment les instances européennes, en particulier la Commission européenne, ont pris position dans différentes affaires", explique-t-il. Saluant au passage la façon dont Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a géré le différend commercial avec les Etats-Unis. Insistant derechef sur les mesures budgétaires prises pour renforcer les capacités technologiques dans le domaine militaire. "Une petite révolution", assène celui qui fut chef de cabinet de son vieil ami Herman Van Rompuy alors que celui-ci était président du Conseil européen. "L’Europe continue à avancer", martèle Frans Van Daele, démultipliant les exemples. "On a tout de même vu le gouvernement polonais accepter le jugement de la Cour de Justice de l’Union européenne s’opposant à la réforme prévoyant le départ à la retraite des juges de la Cour suprême de plus de 65 ans. Et regardez l’Italie où, de façon habile, la Commission européenne a aidé le gouvernement à revenir avec une version révisée de son budget." On vous le dit, le baron Van Daele est un Européen convaincu. Depuis ses débuts.

De l’entrée à la sortie

Le 1er janvier 1973, date de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne, Frans Van Daele, jeune diplomate, était déjà dans les murs. Littéralement. Il travaillait à la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne. "Ce fut une grande percée de voir un pays comme la Grande-Bretagne arriver, de voir cet apport britannique faire œuvre commune avec nous. Il y avait une véritable atmosphère d’accueil", se souvient-il. Si le Brexit se confirme, le diplomate aura assisté à l’adhésion et à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Pas commun.

Cessons de tourner autour du pot. Ce Brexit, que faut-il en penser? "Personne sur le continent ne se réjouit de ce qui est une forme de séparation dans une Europe qui essaie de se constituer. Ce Brexit est vécu comme un échec. Cependant, au sein d’une Union démocratique, nous devons respecter la volonté populaire telle qu’elle est exprimée. Mais il faut essayer de la mettre en œuvre sans faire trop de dégâts collatéraux", explique-t-il, précisant qu’après le vote de la proposition faite par Theresa May, la Première ministre britannique, personne ne peut dire qu’il maîtrise les conditions de cette sortie annoncée. Difficile de se prononcer plus en avant dans l’attente des propositions que Theresa May viendra exposer au Parlement britannique lundi. La balle est dans le camp du Parlement, assure-t-il, croyant savoir qu’une majorité de ces parlementaires est opposée à l’idée d’un Brexit dur, tendance no deal.

Pas d’extrapolation

À la question de savoir s’il fallait soumettre cette question de la sortie de la Grande-Bretagne à l’assentiment populaire, Frans Van Daele répond en bon diplomate qu’il est. "Cette façon de faire relève du choix du gouvernement britannique qui a utilisé un instrument dont on ne peut pas contester la valeur démocratique". Exact. Reste encore à savoir ce que l’Europe a à perdre du départ des Britanniques. "Les politiques économique et commerciale de la Grande-Bretagne sont parmi les plus libérales de l’Union européenne. Le fait qu’ils ne participeront plus au débat modifiera le rapport de force des uns et des autres. En outre, la Grande-Bretagne est une des deux plus grandes puissances militaires en Europe (avec la France). A l’heure de renforcer notre présence dans les affaires internationales, l’absence de la Grande-Bretagne sera une perte", déclare Frans Van Daele. Qui précise dans la foulée qu’un consensus existe déjà pour que les coopérations politique et militaire se poursuivent selon des modalités à préciser.

Pour lui, les choses sont claires. "L’Angleterre est toujours un peu restée en dehors de la construction européenne. Nous ne les avons jamais obligés à faire quelque chose en leur mettant un couteau sur la gorge. Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous avons lancé deux projets au niveau de l’Union européenne: la monnaie commune et la suppression des frontières communautaires. La Grande-Bretagne n’a pas participé à ces deux projets. Les avons-nous forcés à y prendre part? Non. Nous avons alors pris acte des circonstances politiques et géographiques. Je trouve que nous n’avons pas mis les Britanniques sous pression. Je vais vous donner un autre exemple. Le marché interne pour les produits financiers a également été fort intégré. Cette intégration a été décidée à une majorité qualifiée. Nous aurions pu mettre les Britanniques en minorité, mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons toujours négocié pour que la Grande-Bretagne reste à bord car nous savions que le centre de gravité des marchés financiers européens se trouvait à Londres. Nous avons suivi notre bon sens et décidé de ces choses avec les Anglais. La conclusion? C’était le meilleur deal pour la Grande-Bretagne: profiter des avantages tout en faisant passer l’idée de faire l’impasse sur les désavantages".

Comprend-il l’opinion britannique qui souhaite s’en aller de l’Union? "Je comprends fort bien la logique politique qui sous-tend avec une pointe de populisme qui mène à ce genre de choses. Je comprends également comment les gilets jaunes sont apparus en France. Tout comme je comprends pourquoi une grande partie de l’Italie a voté pour des partis radicaux. Derrière tout cela, il y a une réaction en chaîne. Mais la conclusion est que nous devons toujours faire plus d’efforts pour expliquer le projet européen".

Comme c’est notre métier, nous tentons d’en remettre une couche. Franchement, l’Europe, pour le moment, ça ne va pas fort, fort. Merkel sur une pente glissante, Macron contesté, Salvini en trouble-fête, on vous en passe et pas que des meilleures… Le diplomate de haut rang pare l’attaque sans sourciller. "Il y a un danger qui nous guette, c’est celui de l’extrapolation. Il y a tout le temps des accidents de parcours, mais ce constat permet-il de construire une prédiction sur le long terme? Il faut être prudent. Vous savez, lorsque j’étais jeune diplomate, en 1974, j’entendais déjà dire que l’Europe souffrait d’un malaise, que rien n’avançait et qu’il fallait y croire pour continuer", raconte-t-il, se souvenant que l’entente cordiale entre Helmut Kohl et François Mitterrand n’était alors encore qu’un vœu pieu. Et de mettre son interlocuteur en garde. "Il faut faire attention de ne pas prendre l’événement du jour pour l’événement du siècle. Il faut prendre le temps de réfléchir et d’analyser, même s’il n’est pas toujours facile de faire la part des choses".

Revenons un instant sur Emmanuel Macron. N’a-t-il pas été trop optimiste à l’égard du président français? "D’un point de vue européen, Emmanuel Macron est encore ce que la France a de mieux à proposer. Il a des problèmes de politique interne? Oui, nous avons vu cela. Mais est-il le seul? Certainement pas. Il est très clair à propos des promesses pour la France sur base desquelles il a été élu, et il veut toujours faire atterrir ses promesses", explique notre interlocuteur. Qui rappelle qu’Emmanuel Macron a encore trois ans devant lui ce qui, en politique, représente une éternité.

De l’Union européenne aux Etats-Unis, il n’y a qu’un pas (une brasse, en l’occurrence), surtout pour celui qui a été ambassadeur de Belgique à Washington et, dix ans plus tôt, représentant permanent adjoint auprès de l’ONU à New York. Récemment les Etats-Unis ont dégradé le rang de la représentation de l’Union européenne, la faisant passer d’État membre à celui d’organisation internationale. Parmi ses nombreux faits d’armes, rappelons que le président américain Donald Trump a quitté l’accord climatique de Paris, s’est retiré de l’accord sur le nucléaire iranien et a décidé de déménager à Jérusalem l’ambassade des Etats-Unis en Israël, en désaccord avec la position européenne sur la question.

Doit-on avoir peur de Donald Trump? "La diplomatie a l’habitude de composer avec les gens tels qu’ils sont. On sait également qu’il y a toujours une différence entre les choses que l’on dit et les choses que l’on fait. Cela ne vaut pas seulement pour la diplomatie, c’est humain". Il n’empêche, les relations avec les Etats-Unis ne sont-elles pas en train de se dégrader? "Depuis la chute du mur de Berlin, les Etats-Unis ont tendance à ne plus assumer toutes les responsabilités qui étaient les leurs lors de sa rivalité avec la Russie. Ce phénomène va perdurer, Trump ou non. Cela signifie que nous, Européens, allons devoir endosser une partie de ces responsabilités", plaide-t-il, espérant que cela débouche sur une entente cordiale entre les Etats-Unis et une Europe renforcée.

Pas de regrets

C’est lorsqu’il était chef de cabinet du roi Philippe que la coalition NVA-Open Vld-CD & V-MR s’est formée. Murmurant à l’oreille du souverain, il a eu tout le loisir d’observer les uns et les autres. On ne résiste pas à la tentation de l’emmener sur le terrain — glissant — de la politique belge. Que pense-t-il de la dernière crise en date qui a vu la N-VA débrancher la prise sur fond de pacte migratoire de l’ONU. Pente glissante ou pas, le diplomate est équipé, il a des crampons, il ne chutera pas. Pas si facilement. "J’ai observé cette crise de près, je ne vais pas porter de jugement sur les calculs politiques des uns et des autres. Ce qui est essentiel, c’est que le citoyen belge continue à recevoir des choix politiques sensés et qu’il s’exprime pour avoir un gouvernement qui défende ses intérêts". Il insiste. C’est l’électeur qui distribue les cartes. Et son seul souci est que cela débouche, de façon démocratique, sur la mise en place d’un gouvernement.

On le pousse un peu, pour voir. Tout de même, les uns et les autres prédisent les plus grandes difficultés à l’heure de former le prochain gouvernement fédéral. Franchement, la Belgique sera-t-elle toujours gouvernable? "Je pense que oui. Nous avons toujours eu un gouvernement. Je sais que l’on peut toujours tout critiquer, mais il faut voir que nous vivons dans un pays prospère, en sécurité, qui a toujours connu la paix civile et doté d’un système de sécurité sociale et de répartition exemplaire". Et pour ceux qui n’auraient pas encore compris, en voici une autre. "L’ingouvernabilité ne fait pas partie de mon vocabulaire".

Aujourd’hui, Frans Van Daele est consultant à temps partiel chez Deloitte. Il apporte son expertise pour analyser les mouvements du monde. Un monde qu’il aurait voulu parcourir de long en large en tant que diplomate. Ce sera peut-être son seul "échec". "Alors que je voulais voir le monde, j’ai passé beaucoup d’années à Bruxelles. Je m’intéressais de près aux affaires européennes qui, on le sait, se jouent à Bruxelles". Des regrets? Non, aucun, assure-t-il. "Le projet européen me tient à cœur et le fait d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice de la construction européenne dépasse mon regret de ne pas avoir vu plus de pays. Mais le privilège d’avoir pu participer à la construction européenne, pour le diplomate que je suis, ce fut le nec plus ultra".