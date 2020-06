L'aide aux artistes barrée par un front flamand

Le texte émanait du PS et était cosigné par Ecolo-Groen . Il devait permettre aux artistes, de façon temporaire, de ne plus subir une diminution des allocations de chômage en cas de cumul avec des revenus tirés d'une activité artistique . Cette loi devait produire ses effets à partir du 1er avril dernier pour cesser d'être en vigueur le 1er janvier prochain.

Impact budgétaire

Que s'est-il passé? La N-VA, le CD&V, l'Open Vld et le Vlaams Belang ont obtenu que le texte soit examiné par le Conseil d'État. Aucune urgence ne sera demandée. Le vote pourrait donc avoir lieu après les vacances parlementaires.

Les francophones sont fâchés

"S'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire, cela y ressemble furieusement", a lancé François De Smet (DéFI). "On se complaît dans des débats stériles et politiciens", a renchéri Vanessa Matz (cdH). "Tout cela ne va pas réconcilier le citoyen, et singulièrement les artistes, avec la politique. Il y a eu un vote en commission. Ce n'est pas un texte neuf que l'on découvre." La présidente de la commission Affaires sociales Marie-Colline Leroy (Ecolo) a également fait valoir que la proposition avait déjà fait l'objet d'un examen par le Conseil d'État.