"L'ajustement de la loi sur la norme salariale n'est pas sur la table"

Charles Michel, Kris Peeters et Maggie De Block tentent de voir syndicats et patrons renouer le dialogue pour les négociations salariales.

Aujourd'hui, le Premier ministre Charles Michel, le ministre de l'Emploi Kris Peeters et la ministre des Affaires sociales Maggie De Block tentent d'apaiser les tensions pour voir le dialogue se renouer entre syndicats et patrons. Ils ont ainsi invité chacune des parties ce mardi: les syndicats dans la matinée, les patrons dans l'après-midi.

À l'issue, les premiers espéraient que la loi sur la norme salariale soit adaptée afin que les négociations reprennent et qu'une augmentation de plus de 0,8% des salaires soit possible.