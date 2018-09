L'ambassade belge auprès de l'Union déménage

La représentation permanente de la Belgique auprès des institutions européennes déménage en décembre de la rue de la Loi à la rue Belliard. Le nouveau bâtiment, un peu moins bien situé et un tiers plus petit, permet une économie de loyer de 25%. L’État belge profite de la volonté de l’Allemagne d’étendre sa propre représentation pour céder son bail sans le rompre.

Les diplomates belges auront bientôt trois minutes de marche supplémentaire à faire pour atteindre les bâtiments du Conseil de l’Union européenne. En décembre, la Représentation permanente – l’"ambassade" – de la Belgique auprès des institutions européennes déménagera vers le bâtiment du 65 rue Belliard , propriété d’Axa. L’opération répond au souhait de réduire les coûts de location en optimisant les surfaces de bureaux. La Représentation permanente (RP) sera un tiers plus petite, passant de quelque 6.500 m² dans ses bâtiments actuels rue de la Loi (61-63-65), à 4.700 m².

Reine des ambassades

Mise en place en 1958 avec l’entrée en vigueur du traité Euratom, la RP "Belgoeurop" est la plus grande représentation diplomatique belge . Elle compte 165 agents: des diplomates bien sûr, mais également des fonctionnaires détachés par certains services publics fédéraux, ainsi que les délégations des trois régions. Une fourmilière de spécialistes par les mains desquels passe toute la législation européenne – qui forme la plus grande partie du droit belge.

Pour les diplomates fédéraux, ce déménagement sera conjugué avec une réorganisation du travail en "open space" et certains postes seront organisés en bureaux partagés. Un étage du bâtiment sera réservé à la délégation flamande – c’est également là que se trouveront les attachés économiques de la Wallonie et de Bruxelles. Un autre sera dédié aux équipes wallonnes, bruxelloise et germanophone.