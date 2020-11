L'ambiguïté sur la taxe carbone persiste

Une réponse vague qui ne satisfera probablement pas les députés d'opposition, inquiets du coût que représenterait une telle taxe pour les citoyens. Les libéraux flamands et francophones, pourtant membres de la majorité, ne semblent pas plus sereins .

Emissions des secteurs non-ETS

De quoi parle-t-on exactement? En Europe, les émissions de CO2 des industries lourdes et du secteur énergétique sont taxées en vertu du système ETS. Par contre, celles des secteurs non-ETS (transports, bâtiments, agriculture, ...) ne le sont pas. Afin de toucher ces segments, l'idée d'une taxation du carbone est régulièrement évoquée. Le principe est le suivant: en augmentant le prix des activités polluantes, comme la consommation de carburants fossiles par exemple, on les limite car on pousse les entreprises et les citoyens à opter pour d'autres solutions.