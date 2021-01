L'amélioration de l'offre SNCB à Bruxelles est sur la table

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet ressort un projet Infrabel visant à renforcer les lignes de contournement Est et Ouest en Région bruxelloise. Reste à voir s'il sera retenu dans le cadre de la distribution des subsides européens à la relance.

Quoi de neuf sur le front de la relance? Les autorités, fédérales et fédérées, sont toujours occupées à négocier la répartition des subsides européens qui financeront quelques-uns des grands investissements chargés de replacer la Belgique dans des secteurs d'avenir tout en garantissant des progrès significatifs en matière d'émissions de CO2. Enveloppe: 5,15 milliards. Parallèlement, le gouvernement fédéral, et singulièrement le secrétaire d'État à la Relance Thomas Dermine (PS), travaille au tri des différents projets qui lui sont parvenus pour concourir. Parmi eux, un projet ambitieux d'amélioration de la traversée et de la desserte intrarégionale de Bruxelles par la SNCB, a appris L'Écho.

L'information est confirmée tant par le cabinet de Georges Gilkinet (Ecolo), ministre de la Mobilité, que par Infrabel, gestionnaire du réseau. Mais tous deux insistent: il ne s'agit encore que d'une proposition. Mais celle-ci répond à 100 % à l'esprit et aux conditions fixés par l'Europe. Ainsi qu'à un "problème" soulevé de longue date: la sous-utilisation des chemins de fer à l'intérieur de Bruxelles alors que la capitale se noie dans les embouteillages.

90 millions d'euros L'ensemble du renforcement de l'offre est déjà budgété à près de 90 millions hors TVA à l'horizon 2026.

Pour améliorer l'attractivité du rail bruxellois, le ministre Gilkinet propose le renforcement de l'offre qui ne transite pas par la jonction Nord-Midi, que l'on sait saturée, soit celle des lignes dites "de contournement" à l'est et à l'ouest de la Région bruxelloise. Le projet sort des tiroirs d'Infrabel. À l'est, la ligne 26 retient l'attention. "La ligne 26, actuellement à deux voies, présente l’intérêt d’offrir une traversée de Bruxelles par l’est et de relier différentes stations de métro actuelles et futures, explique-t-on chez Infrabel. Cette ligne est aujourd’hui sur certains tronçons déjà proche d’une utilisation maximale." Il est donc question d'en augmenter la capacité. Infrabel imagine à l'avenir la faire passer à 3, voire 4 voies sur certains tronçons, mais l'idée nécessite encore des études et n'est pas retenue à ce stade.

"37% au moins des projets subsidiés doivent répondre aux objectifs du Green Deal européen. Le ministre plaide pour que la Belgique dépasse ce taux." Cabinet du ministre de la Mobilité

Un axe Moensberg-Schaerbeek

Le projet prévoit par contre de relier cette ligne 26 à la gare de Schaerbeek via le site de Schaerbeek-Formation. Il s'agit d'un nouveau tronçon qui doit diminuer les conflits entre le trafic voyageurs et le fret venant d'Anvers. L'ensemble renforcerait la liaison entre Schaerbeek et la gare de Moensberg à Uccle, qui doit devenir un "pôle de correspondance" puisque situé sur la ligne 124 qui relie Charleroi à la gare du Midi sur le réseau RER.

Même esprit à l'ouest avec la volonté de faire passer la ligne 28 de une à deux voies, Celle-ci passe par la Gare de l'Ouest et Simonis en direction de la place Bockstael et de Jette. À côté de cela, la proposition prévoit un travail sur le désengorgement de la jonction Nord-Midi et le renforcement de l'intermodalité de la gare de Saint-Job, à Uccle. Deux axes transversaux sont également dans le viseur: les lignes 50 (Gand-Midi) et 60 (Dendermonde-Nord), dont il s'agit d'augmenter la capacité en réduisant certains croisements de voies.