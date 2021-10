L'amiral Hofman ne veut plus d'économies sur le dos de la Défense

L'inexpérience de l'équipage de la frégate Léopold 1, qui a empêché récemment le navire de rejoindre une escadre de l'Otan, est un autre exemple des lacunes qui commencent à voir le jour dans les unités, a admis le CHOD. La Défense cherche à recruter quelque 2500 militaires et plusieurs centaines de civils chaque année. Afin d'attirer de nouvelles recrues, elle est engagée dans une revalorisation du statut du militaire et une remise à neuf de nombreuses casernes. Ce qui pèse sur le budget, alors que dans le même temps, la Défense doit payer un certain nombre de factures liées aux nouveaux investissements en matériel.

Un risque

Avec la réduction des engagements en opérations à l'étranger, l'armée entre également en phase de reconditionnement, a encore souligne le CHOD. Une période qui sera bien utile pour "maintenir le know how", "former davantage le personnel" et "entretenir le matériel". "Moins de déploiements opérationnels, cela m'arrange en cette période de transition", a noté l'amiral, en faisant aussi référence aux nombreux nouveaux équipements qui vont entrer en service dans les prochaines années, qui demanderont des formations spécifiques.