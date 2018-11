L'ancien ministre Robert Urbain est décédé

Robert Urbain est né en 1930. Il a été ministre du Commerce extérieur dans les gouvernements Martens et Dehaene. Il a aussi lancé en politique quelques jeunes gens de sa région, dont un certain Elio Di Rupo .

Fils de mineur, militant socialiste, Robert Urbain a été professeur de sciences et de mathématiques durant une dizaine d'années à l'Ecole normale de Mons avant de se lancer en politique. Il est élu conseiller communal en 1964 et devient député de l'arrondissement de Mons à la Chambre en 1971.

Dans les gouvernements Martens I, II, III et IV, il est successivement ministre des PTT (postes et télécommunications) et du Commerce extérieur. En 1988, il se prononce résolument en faveur du retour du PS dans les différents exécutifs après les années Martens-Gol. Il retrouve cette année-là le Commerce extérieur. Sous sa houlette s'amorce la difficile régionalisation de cette compétence, qui implique une réforme profonde de l'Office belge du commerce extérieur (OBCE).