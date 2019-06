L'ancien président du Sénat et bourgmestre d'Uccle Armand De Decker est décédé

Toujours aussi élégant et souriant, il était néanmoins apparu très amaigri lors de l’installation du nouveau conseil communal d’Uccle, en décembre dernier. De quoi inquiéter les anciens colistiers du "bel Armand". Un surnom donné par ses pairs dont on ignore l’origine précise. Cela remonte peut-être à ses débuts comme avocat au barreau de Bruxelles lorsqu’il formait avec Jacqueline Rousseaux un couple très en vue, remportant tous les deux plusieurs prix de plaidoirie.

Né en 1948 d’une mère enseignante et d’un père artiste peintre, portraitiste reconnu qui fut le seul à faire poser le Roi Baudouin, Armand De Decker avait commencé sa carrière politique il y a plus de quarante ans comme secrétaire général adjoint du PRL alors présidé par Jean Gol dont il fut assez proche.

Royaliste mondain

Ministre de la Coopération dans le gouvernement Verhofstadt II, de 2004 à 2007, Armand De Decker avait d’abord siégé quinze années à la Chambre à partir de 1981 et présidé le parlement bruxellois entre 1995 et 1999. Mais c’est au sénat que son nom restera associé tout le restant de sa carrière. Il avait dirigé une première fois la haute assemblée fédérale en 1999 jusqu’à son entrée au gouvernement. Il avait ensuite retrouvé la présidence du sénat en 2007 jusqu’à la chute du gouvernement Leterme II en 2010.

L’année 2010 est aussi marquée par l’épisode Renaissance qui a déchiré la famille libéral entre les clans Michel et Reynders. Armand De Decker était resté loyal envers Didier Reynders qui avait malgré tout été forcé et contraint de céder la présidence à Charles Michel. Plus monarchiste que la famille royale, il avait ardemment pris la défense du prince Laurent lors de la polémique déclenchée par son escapade congolaise en 2011. Même s’il avait lui-même déconseillé au cadet d’Albert II d’effectuer ce voyage délicat, il soutenait ensuite que ce dernier l’avait entrepris avec un objectif noble.