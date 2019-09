L'année se terminera avec des douzièmes provisoires

La Chambre a approuvé le 18 juillet un projet de loi contenant les douzièmes provisoires pour août, septembre et octobre. L'échelon fédéral vit depuis la fin décembre au rythme de ce mécanisme qui reporte en douze tranches le budget 2018 sur l'année 2019 et évite à l'Etat un "shutdown". La chute du gouvernement et la fin de la majorité suédoise a en effet rendu impossible la confection d'un budget pour cette année.

Il paraît désormais acquis que le gouvernement en affaires courantes déposera prochainement un dernier projet de loi de ce type, de sorte que 2019 se terminera en douzièmes provisoires. L'échelon fédéral aura vécu un an complet selon ce régime. Avant les vacances parlementaires, le chef de groupe CD&V, Servais Verherstraeten, avait lancé un appel à un "upgrade" du quatrième et dernier projet de loi contenant les crédits provisoires pour en faire une forme de contrôle budgétaire, qui permettrait de prendre en compte certains besoins qui se font de plus en plus criants et éviter un dérapage des finances publiques.