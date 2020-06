L'économie belge enregistre sa plus forte contraction depuis la Seconde Guerre mondiale

Le PIB belge risque d'enregistrer cette année sa plus forte contraction depuis la Seconde Guerre mondiale . Ce constat peu réjouissant est dressé, ce vendredi, par le Bureau du Plan qui table sur une récession de 10,6%, avant que le pays ne renoue avec une croissance de 8,2% en 2021.

Ces chiffres sont impressionnants, mais ne constituent pas de réelles surprises: la crise du coronavirus frappe de plein fouet l'économie mondiale et belge.

En 2020, les investissements des entreprises devraient chuter de plus de 21%. Le revenu des particuliers résistera, quant à lui, relativement bien, ne baissant que de 2,2%. D'après le Bureau du Plan, les mesures prises par les pouvoirs publics pour atténuer les pertes de revenu et d’emploi ont permis de limiter la perte de pouvoir d’achat. Néanmoins, la consommation des particuliers devrait baisser de 8,9%, et ce, en raison de la forte détérioration de la confiance des consommateurs