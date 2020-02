L'élève Belgique bénéficie d'un sursis européen pour son budget...

Alors qu'une trajectoire budgétaire brouillonne était remise il y a quelques mois, une possible sanction n'est pas à attendre avant mai sur le budget. Mais des recommandations sont formulées.

Du sang et des larmes pour le bateau Belgique à la dérive? Il n'en fut rien. Dans le cadre de son Semestre, la Commission européenne s'est abstenue de tout jugement sur la dégradation budgétaire, au regard du pacte de stabilité. Pour cela, elle profitera de l'envoi - "le plus rapidement possible" - par le futur exécutif d'un nouveau "draft budgetary plan", le dernier n'ayant constitué qu'un empilage des mesures régionales faute de gouvernement de plein exercice au fédéral, de même que du programme national des réformes attendu fin avril. Ce n'est qu'à ce moment-là que des recommandations seront formulées au Conseil, avec un risque de voir s'ouvrir une procédure de déficit excessif (amende à la clé).

Non, ici, l'exécutif européen s'est surtout concentré sur un état des lieux général des différents défis et priorités de réformes rencontrés par le plat pays. Comme le veut l'exercice, en fait, depuis 2010. Résumé en cinq grands points.

1. Finances publiques

12,4 milliards d'euros Sans correction budgétaire, la Belgique file vers un déficit de 12,4 milliards d'euros en 2020.

Tout d'abord, les finances publiques. Où la situation se détériore. Ce qui empêcherait d'adresser les risques qui pèsent aujourd'hui sur notre économie. D'après la Commission, il faudrait faire attention à ne pas être vulnérable à une remontée des taux, à conserver des marges en cas de repli de la croissance, mais aussi à garder des réserves pour pouvoir accorder la priorité à des dépenses génératrices de croissance.

Et pour cause, en Belgique, les investissements publics couvrent juste la dépréciation du capital, pour un niveau d'investissement globalement plus faible qu'ailleurs dans l'Union. En parallèle, une réflexion approfondie sur les dépenses à tous les niveaux de pouvoir devra être menée.

2. Emploi

Côté emploi, la situation est légèrement plus joyeuse. Car tous les indicateurs sont en hausse, de la baisse du taux de chômage - "à un niveau particulièrement bas"- , en particulier chez les jeunes et les chômeurs de longue durée, en passant par une réduction du nombre de chercheurs d'emploi en relation aux offres. Pour autant, pas la peine de crier victoire. La situation région par région est nuancée, avec une Wallonie et Bruxelles toujours à la traîne.

Certains groupes de population ne profitent pas de l'embellie, à commencer par les immigrés, les personnes peu qualifiées.

Même chose pour l'inactivité qui, si elle régresse, persiste. Il faudra peut-être réfléchir à revoir la fiscalité sur le travail - le salarié moyen belge est plus taxé que toute autre salarié moyen européen -, de même qu'à revoir certaines allocations qui n'incitent pas à travailler plus. La politique d'activation devra aussi faire l'objet d'une attention, de même qu'un accent sur l'apprentissage tout au long de la vie - pourquoi pas en veillant à une récompense aujourd'hui octroyée à l'ancienneté.

3. Politique sociale et de santé

Sur le social et la santé, la Belgique score généralement bien. Par contre, il faudra travailler à l'accès aux soins. La Commission appelle aussi à une plus grande coordination entre niveaux de pouvoir pour développer une politique globale, notamment sur la prévention.

4. Compétitivité et productivité

L'OCDE le soulignait, côté productivité, la croissance s'affaisse plus que dans d'autres pays. Ce qui anime le débat entre économistes. Pour autant, il y a tout de même une série de facteurs spécifiques qui se dégagent plus clairement. Un manque de profils liés aux STEM (pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), des charges administratives et régulatoires élevées, ou encore un impact de la R&D manquant peut-être de diffusion ou de traduction en résultats avec l'émergence de nouveaux secteurs, sur le modèle de la biopharma, ont été pointés lors du Semestre.

5. Durabilité environnementale

Enfin, sur ce qui touche au climat, deux secteurs où les efforts doivent se concentrer sont particulièrement ciblés par l'Europe - les autres parmi les plus polluants étant monitorés dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'UE. Le transport, d'abord. Où d'importants investissements sont nécessaires, notamment dans les transports en commun et surtout le rail.