L'enveloppe bien-être, dernière cartouche de Dermagne?

Sur le banc patronal par contre, l'action gouvernementale génèrerait un certain agacement. Depuis de nombreuses années, les employeurs insistaient pour que les discussions sur l'enveloppe bien-être et celles sur l'AIP soient systématiquement abordées de concert. Se refusant à tout commentaire, les représentants patronaux ont prévu de se réunir mardi soir pour analyser ces derniers développements.

Augmenter les allocations

Rappelons-le, l'enveloppe bien-être contient un budget qui permet théoriquement aux interlocuteurs sociaux, après validation par le gouvernement, d’augmenter certaines allocations au-delà de l’indexation: chômage, pensions, indemnités de maladie et d’invalidité ou encore indemnités en cas d’accident du travail. À la grosse louche, on parle de plus d'un milliard d'euros à répartir pour 2021 et 2022.