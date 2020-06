"L'essor des soins numériques semble inéluctable"

Une consultation médicale face à un ordinateur ou un smartphone, cela pourrait devenir banal. Les soins numériques ont plus que jamais le vent en poupe et il convient de les encourager, estime le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE).

Le développement des téléconsultations médicales, voilà peut-être l'un des rares éléments positifs de la crise sanitaire . Qu'elles se fassent par téléphone ou en vidéo, ces consultations se sont multipliées lors des derniers mois. Alors que cela semblait encore impensable il y a peu, la crise a conduit à leur autorisation, mais aussi leur remboursement. Le KCE est formel: l'essor des soins numériques est désormais inéluctable , "tant ils paraissent prometteurs pour rendre les soins plus accessibles et contribuer à leur amélioration".

Complément

Malgré de nombreuses recherches déjà effectuées, il n’existe pour l'heure aucune preuve formelle que les vidéoconsultations sont équivalentes ou meilleures que les consultations en face à face . Mais, rien ne prouve non plus qu’elles puissent avoir un impact négatif sur la santé des patients, qui pour leur part s’en montrent globalement satisfaits.

Dans ces conditions, le KCE recommande de développer une politique de remboursement des vidéoconsultations, et des soins numériques dans leur ensemble. Il faudra la mettre en œuvre "étape par étape et de manière réfléchie", car les "soins à distance soulèvent également de nombreuses questions concernant leur sécurité, le respect de la vie privée, le remboursement du prestataire de soins, les responsabilités et les assurances".