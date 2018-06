L'exonération des dividendes portée à 800 euros

Réparatrice et fourre-tout. Tels sont les qualificatifs que l’on peut accoler à la loi "portant des dispositions diverses en matière d’imposition sur les revenus", dont le projet est à l’étude à la Chambre. Le texte entend apporter des retouches au code des impôts sur les revenus et, surtout, corriger la réforme de l’impôt des sociétés (Isoc).

C’est ce qui a eu le don d’énerver le Conseil d’État. Dont l’avis est saignant. "L’avant-projet est constitué essentiellement de corrections et d’ajouts. Le fait qu’il faille procéder à toutes ces adaptations si peu de temps après l’adoption de la loi du 25 décembre 2017 est la preuve que l’avant-projet à l’origine de cette dernière était une initiative législative imparfaite et prématurée. Du reste, on a de nouveau franchi une limite." À savoir adopter un texte en sachant pertinemment qu’il est bancal et doit être rectifié. On se doute que le Conseil d’État va encore tiquer quand Michel fera de même pour son projet des 500 euros défiscalisés.