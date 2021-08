L'extension du coronapass à l'étude

En Belgique, seul le " Covid Safe Ticket " est d'application pour le moment. À partir de vendredi, les événements en extérieur attirant de 1.500 à 75.000 personnes seront accessibles via cette application si l'on répond à l'une des trois conditions précitées. Dès le 1er septembre, elle servira également pour les événements en intérieur.

Alors que plusieurs États européens étendent l'utilisation d'un tel dispositif à des cercles plus restreints, la question se pose avec davantage d'acuité à l'approche du Comité de concertation de la semaine prochaine. Ainsi, le président des socialistes flamands Conner Rousseau souhaite recourir au "Covid Safe Ticket" pour des fêtes d'entreprise ou de mariage avec une assistance supérieure à 100 personnes. Joachim Coens, le président du CD&V, se montre lui aussi en faveur de son emploi afin de sécuriser de plus petites réunions.

Pente savonneuse

Le commissaire corona du gouvernement Pedro Facon planche actuellement sur une mise en œuvre plus large du coronapass, bien que la marge de manœuvre politique soit limitée. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a clairement signalé à plusieurs reprises qu'il s'oppose à une "société de pass", ce qui exclut de facto d'y recourir pour consommer dans l'horeca. Le MR a lui aussi indiqué son refus d'utiliser un certificat pour des événements plus modestes.

"Nous risquons d'atterrir sur une pente savonneuse avec un coronapass. L'intention est bonne, mais le recours au pass va encore s'amplifier, et si nous ne traçons pas de limite, nous finirons dans une société que nous ne voulons pas. Il existe d'autres solutions", estime le président de l'Open Vld Egbert Lachaert sur Twitter.

La discussion arrive dès lors sur le terrain idéologique , ce qui complique la conclusion d'un compromis. "Il ne faut pas voir cela de manière idéologique, mais pragmatique", tempère l'infectiologue Erika Vlieghe. "Je pense que nous pouvons parvenir à une solution, à condition de limiter ce coronapass dans le temps et dans l'espace."

Vaccination problématique à Bruxelles

Un premier argument en faveur de l'extension du coronapass est d' inciter les personnes non vaccinées à franchir le pas . C'est la tactique choisie par le président français Emmanuel Macron pour se faire.

"On peut cependant se demander si cette manière de faire est la meilleure pour atteindre notre but en Belgique", s'interroge Erika Vlieghe. Le taux de vaccination belge est déjà l'un des plus élevés d'Europe, seule Bruxelles demeure à la traîne avec 63% d'adultes ayant reçu une première dose.