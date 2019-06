"L'heure n'est pas venue pour les informateurs royaux de jeter le gant" (Patrick Dewael)

Les deux informateurs feront lundi rapport au Roi pour la troisième et peut-être dernière fois. Très peu d'éléments ont filtré de leur mission entamée le 30 mai et qui visait à "identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral".

"C'est le fichu devoir des partis politiques de construire quelque chose à partir du puzzle que l'électeur lui a mis en main, et non de prendre la fuite."

Pour M. Dewael, les deux plus grands partis flamand et francophone, N-VA et PS, se devraient d'entrer en contact. "Je ne suis pas le chef de l'État, mais si le Roi le permettait, je ne jetterais pas encore le gant. Après les élections, les partis ont parfois besoin de temps avant de pouvoir évoluer. C'est le fichu devoir des partis politiques de construire quelque chose à partir du puzzle que l'électeur lui a mis en main, et non de prendre la fuite", a commenté le libéral flamand, pour qui retourner aux urnes ne résoudrait rien.