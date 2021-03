L'hôtellerie, jamais fermée mais plus touchée que les autres secteurs de l'horeca

Même s'il n'a jamais été obligé de fermer, le secteur hôtelier affiche des pertes de chiffre d'affaires bien plus importantes que les restaurants et les débits de boissons. Ce secteur qui se caractérise par des coûts fixes importants est plus dépendant du tourisme international.

Dans la famille horeca, qui souffre le plus? Les hôtels et de loin si l'on s'en tient aux chiffres d'affaires sur base des déclarations TVA. Selon Statbel, les hébergements touristiques ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires de 55% en 2020 par rapport à 2019. Les restaurants et les débits de boissons affichent respectivement des diminutions de 30 et 40% pour la même période. C'est en Région bruxelloise que l'écart entre les secteurs est le plus frappant. Au troisième trimestre 2020, les restaurants et les bars qui ont refait le plein de clients entre deux confinements présentaient des baisses de chiffre d'affaires d'environ 20% contre 73% pour le secteur hôtelier.

"L'obligation de fermeture n'est pas un critère pertinent pour la délivrance d'aides. Dans certains groupes, on constate d'ailleurs que les chiffres sont pires pour un établissement ouvert qu'un établissement fermé." Yves Fonck Président de BHA

Du côté de la Brussels Hotels Association (BHA), on assure qu'il n'est pas question de hiérarchiser les secteurs. En revanche, on s'étonne quand même de constater que la gravité des difficultés rencontrées par l'hôtellerie n'est pas toujours bien connue du monde politique. Ce qui s'explique notamment par le fait que les hôtels n'ont jamais été forcés de fermer leurs portes. "L'obligation de fermeture n'est pas un critère pertinent pour la délivrance d'aides. Dans certains groupes, on constate d'ailleurs que les chiffres sont pires pour un établissement ouvert qu'un établissement fermé, en raison des coûts fixes. Certains restaurants fermés ont pu recevoir des aides tout en faisant des plats à emporter. Le seul critère qui a du sens, c'est la baisse du chiffre d'affaires", explique Yves Fonck, président de la BHA.

Les hôtels ont également plus de mal à exister au niveau médiatique. L'empathie des citoyens s'est naturellement portée vers les établissements frappés de fermeture. "On a tous nos habitudes dans un café, notre restaurant préféré, ce qui est très positif. Alors que notre hôtel favori se trouve le plus souvent à l'étranger. C'est la raison pour laquelle nous avons fait l'action Saint-Valentin avec des repas servis dans les chambres. Plutôt que de manifester en rue, nous avons voulu nous mobiliser de façon positive, montrer notre hospitalité. Mais, même cette semaine-là, les chiffres sont restés catastrophiques", déplore Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de BHA.

Certains établissements situés à la Côte ou à la campagne ont mieux tourné en 2020, en raison de la fermeture des frontières. Des exceptions qui ont également pu biaiser la perception de la situation vécue par l'ensemble du secteur. Selon la BHA, les plans de relance visant à promouvoir le "staycation" n'ont pas profité du tout à l'hôtellerie urbaine en Belgique. "Dans les autres villes européennes, la chute n'est pas aussi forte, car elles disposent d'un marché domestique beaucoup plus important. À Bruxelles, on dépend d'un marché international à 80%", rappelle Yves Fonck.

Un constat qui n'est pas démenti par un récent bilan effectué par Visit.Brussels. Avec un taux d'occupation de 21% entre janvier et novembre 2020, Bruxelles se retrouve en fin de classement aux côtés de Barcelone et Milan. D'autres capitales s'en sortent un petit peu mieux: c'est le cas de Berlin (29%), Paris (28%) ou encore Londres (27%).

Aide fédérale attendue

Le secteur hôtelier se distingue également par des coûts fixes élevés, même en cas de fermeture. "Prenons le cas d'un hôtel de 150 chambres avec 50 employés sur le payroll qui sont mis au chômage temporaire. Il y a des coûts cachés comme la prime de fin d'année, les vacances annuelles assimilées. À côté de cela, les hôtels doivent maintenir du gardiennage, des techniciens de temps à autre pour l'entretien. Il y a des contrats de maintenance qui n'ont pas été suspendus. On arrive rapidement à 100.000 euros de coûts fixes par mois, hors loyer ou crédit hypothécaire", calcule Rodolphe Van Weyenbergh.

S'ils comptent encore sur des aides régionales supplémentaires, c'est aussi vers le niveau fédéral que les hôteliers se tournent désormais. "Ce n'est pas qu'un problème bruxellois, cela concerne toute l'hôtellerie urbaine du pays et certaines matières relèvent du Fédéral. Les équivalents temps plein (ETP) qui reçoivent ou non un chômage temporaire restent des coûts fixes. On espère qu'ils vont annoncer la prolongation du chômage temporaire jusqu'à la fin de l'année et la prise en charge des coûts cachés. Il faut des exonérations ONSS jusqu'au moment de la reprise de l'activité, ce qui ne se fera pas le 1er mai comme pour le reste de l'horeca."

"Le tourisme international reprendra en 2022, après les campagnes de vaccination. D'ici là, il faut construire une stratégie de city marketing permettant à Bruxelles de se singulariser." Rodolphe Van Weyenbergh Sécrétaire général de BHA