L'idée de Gilkinet pour les travailleurs âgés

Le député fédéral Ecolo, Georges Gilkinet, veut s'attaquer à la qualité décroissante des emplois. "Il y a des emplois créés, c'est une évidence mise en avant par la Banque Nationale. Mais je constate aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont plus que jamais éloignées du marché de l'emploi et qu'on a une difficulté sur la qualité de l'emploi," a-t-il déclaré sur les ondes de Bel RTL.

→ La formation des travailleurs. Un objectif est déjà fixé: chaque entreprise doit consacrer 1,9% de la masse salariale à la formation. Or certains travailleurs n'ont toujours pas accès à la formation. "Nous voulons donner un droit inconditionnel aux travailleurs de 5 jours de formation par an. Si leur entreprise ne donne pas de formation, ils peuvent aller se former ailleurs."

→ Travailleurs âgés: Georges Gilkinet met sur la table la proposition d'un plan tandem. Il devrait permettre aux travailleurs de plus de 55 ans de travailler à mi-temps. L'autre mi-temps serait occupé par une jeune recrue, formée par le travailleur plus âgé. "La différence de coût salarial entre le jeune et la personne plus âgée ne coûte rien, les droits de pension sont préservés."